Merih Demiral bozkurt işareti nedeniyle men mi edilecek? Ercan Taner bomba bilgiyi paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merih Demiral bozkurt işareti nedeniyle men mi edilecek? Ercan Taner bomba bilgiyi paylaştı

EURO 2024'te Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği Son 16 turu mücadelesinde, Merih Demiral'ın attığı iki gol ve maç sonrası yaptığı 'bozkurt' işareti büyük tartışma yarattı. UEFA, bu hareketi 'siyasi' bulduğu için Demiral hakkında soruşturma başlattı.

Spor yazarı Ercan Taner ve Spor Hukuku Uzmanı Avukat Emin Özkurt, "bozkurt işareti" olayın benzer bir durumla karşılaştırılarak savunulabileceğini belirtti. Sözcü Tv'de İsviçreli futbolcuların daha önce benzer bir hareketten dolayı ceza aldıklarını hatırlatan Taner, bu örneğin savunmada kullanılabileceğini ifade etti. Özkurt ise, bozkurt işaretinin mitolojik bir kökene sahip olduğunu ve Almanya İçişleri Bakanı'nın tepkisinin yersiz olduğunu vurguladı. Bu olayın UEFA ve İsviçre tarafından çözülmesi gerektiğini, Almanya'nın bu konuda bir yargı yetkisi olmadığını dile getirdiler.

et1.jpg

ERCAN TANER: 3 İSVİÇRELİ PARA CEZASI ALMIŞTI

"2018 Dünya Kupası ve İsviçre-Sırbistan ile oynuyor. İsviçreli üç oyuncu ceza almaları için sevk ediliyor. Shaqiri, Xhaka ve Lichtsteiner. Stattaki Sırp seyircilere Arnavut Kartalı hareketi yaptıkları için. Bu bir siyasi hareket olarak kabul ediliyor. Bu yüzden 10'ar bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırılıyorlar. Savunmada bu bir örnek olarak gösterilebilir mi? Emin Özkurt'un da belirttiği gibi, mitolojinin içinden gelmiş bozkurt işaretinin, hele Almanya İçişleri Bakanı'nı ilgilendirmeyecek şekilde celallenmelerini anlayamadım. Özellikle Almanya'nın desteklediği terör örgütlerini de gözümüzün önüne getirince, şaşkınlık içinde Almanya İçişleri Bakanı'nın yazısını okudum. Bu Almanya'yı ilgilendirmez, UEFA bağımsız bir kurumdur. Bütün cezalar ve ceza toplantıları İsviçre'de görüşülür ve karara varılır."

merih2.jpg

ERCAN TANER: MAÇTAN MEN BEKLEMİYORUM

"Ben para cezası bekliyorum. Maçtan men beklemiyorum. Çünkü cezayı Almanya vermiyor. Almanya'yı ilgilendiren bir konu yok. Bu UEFA'nın organizasyonu, stat UEFA'nın olarak kabul ediliyor. Almanya'yı ilgilendirmeyen bir konuda atladılar ama onunla ilgisi yok olayın. Bu konu İsviçre ve UEFA ile çözülür."

merih3.jpg

AVUKAT EMİN ÖZKURT: MİTOLOJİK BİR SİMGE, SALDIRGANLIK YOK

"Ercan Bey çok iyi hatırlattı. O maçla ilgili olayları ben de biliyorum. Fakat şöyle bir farklılık var. O maç, İsviçre-Sırbistan maçıydı. O maçta Sırp taraftarlar bulunuyordu. Sırplara karşı o hareketi, Arnavut kökenli Shaqiri ve arkadaşları yaptı. Sırp taraftarları kışkırtma olduğu varsayılabilirdi. O nedenle para cezası verildi. Burada Türklerin arasında, Türklerle yapılan, Türklerin mitolojik simgesi olan, tarihi bir varlığın simgeleşmiş hareketini yapıyor. Kimseye saldırganlık içermiyor Merih'in paylaşımı. Kimseye karşı yapılmış değil."

İlgili Haberler
Meclis'te Türk kahvesine korkunç zam! Yazık be vekilim bu fiyata nasıl kahve içecek
Mahfi Eğilmez tarih verdi: İndirim başlayacak
İsmail Yüksek neden küfür etti
Erdoğan’ın 40 yıllık dostu Metin Külünk pazarın ortasında AKP’yi yerden yere vurdu
Son Haberler
Kritik gün öncesi altında son durum Ekonomi
Kritik gün öncesi altında son durum
Meclis'te Türk kahvesine korkunç zam! Yazık be vekilim bu fiyata nasıl kahve içecek Ekonomi
Meclis'te Türk kahvesine korkunç zam! Yazık be vekilim bu fiyata nasıl kahve içecek
A Milli Takım Fransa'dan tarihi fark yedi Spor
A Milli Takım Fransa'dan tarihi fark yedi
Ajet yolculara rezilliğin daniskasını yaşattı. Havalimanında protesto Ekonomi
Ajet yolculara rezilliğin daniskasını yaşattı. Havalimanında protesto
Galatasaray'dan tarihi başlangıç Spor
Galatasaray'dan tarihi başlangıç
Flaş... Flaş... Deniz Akkaya'ya yakalama kararı çıktı Magazin
Flaş... Flaş... Deniz Akkaya'ya yakalama kararı çıktı
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 4 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 4 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar