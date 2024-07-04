Merih Demiral bozkurt işareti nedeniyle men mi edilecek? Ercan Taner bomba bilgiyi paylaştı

Spor yazarı Ercan Taner ve Spor Hukuku Uzmanı Avukat Emin Özkurt, "bozkurt işareti" olayın benzer bir durumla karşılaştırılarak savunulabileceğini belirtti. Sözcü Tv'de İsviçreli futbolcuların daha önce benzer bir hareketten dolayı ceza aldıklarını hatırlatan Taner, bu örneğin savunmada kullanılabileceğini ifade etti. Özkurt ise, bozkurt işaretinin mitolojik bir kökene sahip olduğunu ve Almanya İçişleri Bakanı'nın tepkisinin yersiz olduğunu vurguladı. Bu olayın UEFA ve İsviçre tarafından çözülmesi gerektiğini, Almanya'nın bu konuda bir yargı yetkisi olmadığını dile getirdiler.

ERCAN TANER: 3 İSVİÇRELİ PARA CEZASI ALMIŞTI

"2018 Dünya Kupası ve İsviçre-Sırbistan ile oynuyor. İsviçreli üç oyuncu ceza almaları için sevk ediliyor. Shaqiri, Xhaka ve Lichtsteiner. Stattaki Sırp seyircilere Arnavut Kartalı hareketi yaptıkları için. Bu bir siyasi hareket olarak kabul ediliyor. Bu yüzden 10'ar bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırılıyorlar. Savunmada bu bir örnek olarak gösterilebilir mi? Emin Özkurt'un da belirttiği gibi, mitolojinin içinden gelmiş bozkurt işaretinin, hele Almanya İçişleri Bakanı'nı ilgilendirmeyecek şekilde celallenmelerini anlayamadım. Özellikle Almanya'nın desteklediği terör örgütlerini de gözümüzün önüne getirince, şaşkınlık içinde Almanya İçişleri Bakanı'nın yazısını okudum. Bu Almanya'yı ilgilendirmez, UEFA bağımsız bir kurumdur. Bütün cezalar ve ceza toplantıları İsviçre'de görüşülür ve karara varılır."

ERCAN TANER: MAÇTAN MEN BEKLEMİYORUM

"Ben para cezası bekliyorum. Maçtan men beklemiyorum. Çünkü cezayı Almanya vermiyor. Almanya'yı ilgilendiren bir konu yok. Bu UEFA'nın organizasyonu, stat UEFA'nın olarak kabul ediliyor. Almanya'yı ilgilendirmeyen bir konuda atladılar ama onunla ilgisi yok olayın. Bu konu İsviçre ve UEFA ile çözülür."

AVUKAT EMİN ÖZKURT: MİTOLOJİK BİR SİMGE, SALDIRGANLIK YOK

"Ercan Bey çok iyi hatırlattı. O maçla ilgili olayları ben de biliyorum. Fakat şöyle bir farklılık var. O maç, İsviçre-Sırbistan maçıydı. O maçta Sırp taraftarlar bulunuyordu. Sırplara karşı o hareketi, Arnavut kökenli Shaqiri ve arkadaşları yaptı. Sırp taraftarları kışkırtma olduğu varsayılabilirdi. O nedenle para cezası verildi. Burada Türklerin arasında, Türklerle yapılan, Türklerin mitolojik simgesi olan, tarihi bir varlığın simgeleşmiş hareketini yapıyor. Kimseye saldırganlık içermiyor Merih'in paylaşımı. Kimseye karşı yapılmış değil."