Merih Demiral demir kafa. Avusturya'ya 2.gol

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merih Demiral demir kafa. Avusturya'ya 2.gol

Milli Takımımız, Avusturya karşısında Merih Demiral'ın maçtaki ikinci golüyle skoru 2-0'a getirdi!

A Milli Takımımız, EURO 2024 Son 16 Turu mücadelesinde Avusturya karşısında tarih yazıyor...

Henüz 57. saniyede fileleri havalandırıp A Milli Takımımız'ı 1-0 öne geçiren Merih Demiral ikinci yarıda da sahne aldı.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde Arda Güler'in kullandığı kornerde çok iyi yükselen Merih Demiral bu kez kafayla ağları sarstı.

Ay-Yıldızlı ekibimiz bu golle 2-0'lık avantajı yakaladı.

Ancak bu golden 7 dakika sonra bu kez biz korner organizasyonunda kalemizde golü gördük.

66'da Gregoritsch fileleri havalandırıp skoru 2-1'e getirdi.

Bu skor bizi çeyrek finale taşıyacak, Hollanda'nın rakibi yapacak.

Haydi çocuklar devam...

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