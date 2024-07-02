Merih Demiral demir kafa. Avusturya'ya 2.gol

A Milli Takımımız, EURO 2024 Son 16 Turu mücadelesinde Avusturya karşısında tarih yazıyor...
Henüz 57. saniyede fileleri havalandırıp A Milli Takımımız'ı 1-0 öne geçiren Merih Demiral ikinci yarıda da sahne aldı.
Dakikalar 59'u gösterdiğinde Arda Güler'in kullandığı kornerde çok iyi yükselen Merih Demiral bu kez kafayla ağları sarstı.
Ay-Yıldızlı ekibimiz bu golle 2-0'lık avantajı yakaladı.
Ancak bu golden 7 dakika sonra bu kez biz korner organizasyonunda kalemizde golü gördük.
66'da Gregoritsch fileleri havalandırıp skoru 2-1'e getirdi.
Bu skor bizi çeyrek finale taşıyacak, Hollanda'nın rakibi yapacak.
Haydi çocuklar devam...
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