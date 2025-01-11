Merih Demiral Fenerbahçe’ye dönecek mi? İddialar sonrası ilk kez konuştu

Ara transferde kadrosuna 2 stoper ve 1 sol bek katmak isteyen Fenerbahçe’nin Merih Demiral ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Fenerbahçe altyapısında yetişen milli futbolcu hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab’ı 3-2 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalar yapan tecrübeli savunmacı, Suudi Arabistan’da mutlu olduğunu ifade etti. Tivibu Spor’a konuşan Demiral, Fenerbahçe’nin çocukluk takımı olduğunun altını çizerek “Her zaman maçları da takip ediyorum. O yüzden şu anda burada mutluyum. İleride ne olur bilemiyorum. Buradaki insanlar bana sevgi, saygı duyuyor. O yüzden burada çok mutluyum. İlerisi ne gösterir bilemem ama burada çok mutluyum şu anda” dedi.

Türkiye'de en çok özlediği şey sorulan Merih Demiral, "Türk yemeklerini çok özlüyorum. Burada sağ olsun herkes bana çok iyi davranıyor. O yüzden bir eksiklik hissetmiyorum diyeyim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ligi'nde zirve yarışı ve Fenerbahçe'nin 8 puan farkı kapatıp kapatamayacağına yönelik soruya cevap veren milli futbolcu, "Maçları takip etmeye çalışıyorum zaman buldukça. Türkiye Ligi, zor bir lig. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gidiyor yarış. İkisi de çok büyük takım. Ne olacağını bilmiyorum çünkü çok takip edemiyorum. Hayırlısı olsun. Hak eden kazansın diyeyim." sözlerini sarf etti.