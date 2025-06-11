Merih Demiral şikayetçi! "Meksikalılar gergindi"

Ay-yıldızlılar, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

Milli futbolcu Merih Demiral, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD kampına dair değerlendirmelerde bulunan Merih Demiral, "Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok iyi bir şekilde ayrılıyoruz. Herkes mutlu. Sezonu sakatlıksız bitirdik. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

Maçta yaşanan gerginliklerden bahseden 27 yaşındaki milli futbolcu, "Meksikalılar biraz gergindi, bizi gerdiler. Milli formayla sahaya çıktığınızda hazırlık veya resmi maç fark etmiyor. Her zaman en iyi mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Onlar gergindi biz de onlara karşılık verdik. Bizim için iyi bir tecrübe oldu" sözlerini kullandı.

"İYİ ŞEKİLDE BİTİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

ABD ve Meksika maçlarının kendileri için çok önemli bir tecrübe olduğunu söyleyen Merih, "Mental açıdan zordu ama milli takıma gelen herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. O açıdan şanslıyız. Birlikte olduğumuz için de çok mutluyduk. Antrenman ve maçlarda çok iyi tecrübe edindik. İlk defa Meksika'ya karşı oynadık, ilk defa Amerika'ya geldik. İyi şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir tecrübe oldu. Yeni sezonda da en iyi şekilde başlangıç yaparız" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GURUR DUYDUĞU BİR TAKIM VAR"

27 yaşındaki savunmacı sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Kiminle oynuyorsak herkes elinden geleni yapıyor. Çağlar kardeşim de öyle. Çok güzel bir ortam var. Yaş ortalaması olarak da çok genciz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Türkiye'nin gurur duyduğu bir milli takım var. İnşallah milli forma altında nice başarılar bize nasip olur."