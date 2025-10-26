Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ancak A takımda hiç oynamayan Merih Demiral, sarı-lacivertlilere dönmeye sıcak bakıyor. Ocak ayında stoper transferi yapmak isteyen Süper Lig devi rotasını Merih Demiral'a çevirdi.

MERİH DEMİRAL FENERBAHÇE İÇİN SÖZLEŞME UZATMAYACAK

Fenerbahçe'de stoper takviyesi için gündeme ilk olarak Kim Min-Jae gelmiş ancak Bayern Münih'in bu ayrılığa onay vermemesinin ardından Merih Demiral için nabız yoklanmaya başlanmıştı. Fenerbahçe altyapısından yetişen ancak hiç A takımda oynamayan Merih Demiral'ın Kanarya için Al Ahli ile sözleşme uzatmama kararı aldığı ve yeniden sarı-lacivertlilere dönmek istediği iddia edildi.

TARAFTARLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medya üzerinden Merih Demiral için paylaşımlar yaptı. Taraftarlar yaptığı paylaşımlarda genel olarak bu transfer hamlesi için çok şaşırdıklarını ve Merih'in sözleşme uzatmama kararını desteklediklerini belirttiler.