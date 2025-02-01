Merih Demiral Süper Lig'e geliyor!

Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna sadece Ahmed Kutucu'yu katarken Morata ile anlaşma sağladı.

Yorumcu Alp Pehlivan milli futbolcu Merih Demiral'ın sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi. Pehlivan "Merih Demiral, Galatasaray’a imza atmak üzere. İstanbul’a gelmek için hazırlık yaptığını söyleyebiliriz. Sezon sonuna kadar El-Ahli’den kiralık olarak görüşmelere başladı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transferi gündemde olan Demiral, Al Ahli ile toplamda 43 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.