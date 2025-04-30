Merih Demiral tartıştı, Jorge Jesus ayırdı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Merih Demiral tartıştı, Jorge Jesus ayırdı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal'i 3-1 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında iki Suudi Arabistan takımı karşı karşıya geldi. Normal sezonda Batı Grubu'nu ilk 2 sırada bitiren Al Hilal ile Al Ahli takımları arasındaki mücadelede, Al Ahli 9. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle 1-0 öne geçti.

DEMİRAL'IN TAKIMI KAZANDI

27. dakikada Ivan Toney, farkı 2'ye çıkardı. Al Hilal'de Salem Al Dawsari, skoru 2-1'e getiren golü kaydederken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Müsabakanın 59. dakikasında hızlı gelişen atakta Kalidou Koulibaly, Roger Ibanez'e yaptığı faul sebebiyle 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla ihraç edildi. 86. dakikada Franck Kessie, penaltı atışından yararlanamazken, Firas Albirakan 90. dakikada yeşil-beyazlılar adına golü kaydederek sonucu belirledi.

MAÇTA TARTIŞMA YAŞANDI

Maç sırasında Merih Demiral Al Hilal yedek kulübesiyle tartışmaya girdi. Birçok oyuncunun karıştığı olayları Al Hilal teknik direktörü Jorge Jesus yatıştırmaya çalıştı.

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