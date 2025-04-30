Merih Demiral tartıştı, Jorge Jesus ayırdı

AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında iki Suudi Arabistan takımı karşı karşıya geldi. Normal sezonda Batı Grubu'nu ilk 2 sırada bitiren Al Hilal ile Al Ahli takımları arasındaki mücadelede, Al Ahli 9. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle 1-0 öne geçti.
DEMİRAL'IN TAKIMI KAZANDI
27. dakikada Ivan Toney, farkı 2'ye çıkardı. Al Hilal'de Salem Al Dawsari, skoru 2-1'e getiren golü kaydederken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Müsabakanın 59. dakikasında hızlı gelişen atakta Kalidou Koulibaly, Roger Ibanez'e yaptığı faul sebebiyle 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla ihraç edildi. 86. dakikada Franck Kessie, penaltı atışından yararlanamazken, Firas Albirakan 90. dakikada yeşil-beyazlılar adına golü kaydederek sonucu belirledi.
MAÇTA TARTIŞMA YAŞANDI
Maç sırasında Merih Demiral Al Hilal yedek kulübesiyle tartışmaya girdi. Birçok oyuncunun karıştığı olayları Al Hilal teknik direktörü Jorge Jesus yatıştırmaya çalıştı.