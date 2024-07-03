Merih Demiral soruşturmasının arkasındaki isim ortaya çıktı

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Merih Demiral soruşturmasının arkasındaki isim ortaya çıktı

UEFA tarafından Merih Demiral'a açılan soruşturma için Almanya İçişleri Bakanı bizzat baskı yaptı.

A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibini Merih Demiral’ın 1 ve 59. Dakikalarda kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Avusturya’nın tek golü ise Gregoritsch attı.

Karşılaşmada son düdüğün çalması ile birlikte çeyrek finale adını yazdıran millilerimiz büyük bir sevinç yaşadı.

Sahada yapılan kutlamalar sırasında maçın kahramanı Merih Demiral yaptığı bozkurt selamı ile gündeme bomba gibi düştü.

Bozkurt Selamı için UEFA "siyasi provokasyon" diyerek soruşturma başlatırken sürpriz bir detay ortaya çıktı.

Maç sonucunda Merih Demiral’ın hareketi için Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez” açıklamasını yaptı.

Bu açıklama ile yetinmeyen Nancy Faeser’in devreye girerek UEFA’nın Merih Demiral’a soruşturma açmaya ikna ettiği iddia edildi.

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