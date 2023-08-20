Merih Demiral'dan Suudi Arabistan'a bir Türk daha. Onun da peşine düştüler

Editör: Ufuk Cingöz

Milli yıldız Merih Demiral, Al-Ahli takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Merih'in Al Ahli'den senelik 12 milyon Euro ücret alacak. Eski takımı Atalanta ise 20 milyon Euro bonservis bedeli elde edecek. 25 yaşındaki futbolcunun eski takımı Juventus'un da sözleşme şartları gereği bu transferden yüzde 10 pay alacak.

"SAVAŞMAYA HAZIRIM"

Al-Ahli'ye transfer olduktan sonra konuşan Merih Demiral, "Kaybetmeyi sevmem, takımımın her zaman zirvede olmasını istiyorum. Taraftarlarımızın ilk maçtaki gösterilerini izledim ve gerçekten etkilendim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Savaşmaya hazırım" dedi.

ASTRONOMİK TEKLİF YOLDA

Merih Demiral transferi sonrası kolları sıvayan Al Ahli yetkilileri, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti. Astronomik bir maaş ödemeyi kafasına koyan Suudi Arabistan kulübü, Hakan Çalhanoğlu'nu her an açıklayabilir.