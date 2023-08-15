Merih Demiral'ın yeni adresi herkesi şaşırttı

Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye gideceği iddia edildi.

Merih Demiral'ın yeni adresi herkesi şaşırttı

İtalya Serie A takımlarından Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.


İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi ekibi Al-Ahli, İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli stoper Merih Demiral'ın transferi için kulüp ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.

Al Ahli'nin, transferini 24 saat içerisinde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

Premier Lig'den de iki kulübün 25 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği ancak Al Ahli'nin İngiliz ekipleriyle aynı şartlarda transferde anlaşma sağladığı vurgulandı.

Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyeceği, milli yıldızın senelik 10 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Atalanta'da kadro dışı kalması da Fenerbahçe iddialarını da güçlendirmişti.

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