Merih'e tepki gösterenlere tokat gibi sözler. Nazım Hikmet'in Atatürk’ü Bozkurt olarak nitelemesini nasıl izah edecekler?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merih'e tepki gösterenlere tokat gibi sözler. Nazım Hikmet'in Atatürk’ü Bozkurt olarak nitelemesini nasıl izah edecekler?

Prof. Dr. Barış Doster, Merih Demiral'ın Avusturya maçında attığı golden sonra bozkurt işaretiyle yaptığı gol sevincini eleştiren bazı kesimlere Atatürk örneğiyle tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi ve Hollanda ile eşleşti.

Millilerin 2 golünü kaydeden Merih Demiral, attığı golden sonra bozkurt işareti yaptı. Demiral'ın bozkurt sevinci dünya çapında gündem oldu. Demiral'ın gol sevincini bazı kesimler eleştirdi.

MERİH DEMİRAL'I ELEŞTİRENLERE FLAŞ SÖZLER

Prof. Dr. Barış Doster, katıldığı bir canlı yayında, Merih Demiral'ın Euro 2024'teki Türkiye - Avusturya maçında attığı golden sonra 'Bozkurt’ işareti yapması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"SOL LİBERALLER HERHALDE NAZIM’DAN DAHA SOLCU DEĞİLLER"

Doster, “Nazım Hikmet'in Atatürk’ü 'Bozkurt', 'Sarışın kurt' olarak nitelemesini nasıl izah edecekler? Sol liberaller herhalde Nazım’dan daha solcu değiller. 'Ne mutlu Türküm diyene' diyorum ve Merih Demiral’ı alnından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

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