Merih’in Bozkurt işaretine 2 maç ceza veren UEFA’dan skandal çifte standart

EURO 2024’te Milli Takım’ın oyuncusu Merih Demiral’a Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza veren UEFA’nın çifte standardı büyük tepki çekti. UEFA, Şampiyonlar Ligi’ndeki Benfica maçında Nazi sembolleri taşıyan Atletico Madrid taraftarlarına para cezası ve 1 deplasman maçından men cezası vermekle yetindi.

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’nın Atletico Madrid’i 4-0 mağlup ettiği maçta deplasman tribününde bulunan İspanyol taraftarların Nazi sembolleri taşıdığı tespit edildi. UEFA Disiplin Kurulu ise ırkçı semboller taşıyan taraftarlara 30 bin euro para cezası vermekle yetindi. Öte yandan Atletico Madrid taraftarları 1 deplasman maçında tribünde bulunamayacak.

Öte yandan Lazio ile Anderlecht arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ırkçı tezahüratlar yapılması nedeniyle 45 bin euro para cezası ve 2 tribüne 1 yıl süreyle kapatma cezası verildi.

Merih Demiral’a verilen ceza sonrası UEFA’nın çifte standardı büyük tepki çekti.