Merih'in golünden sonra Tarım Bakanlığı'ndan çılgın paylaşım. Zıplayıp kafa atan koyun paylaşıldı

Düzenleme: Baybars Fatih Ergün
Merih'in golünden sonra Tarım Bakanlığı'ndan çılgın paylaşım. Zıplayıp kafa atan koyun paylaşıldı

Türkiye Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Merih Demiral'ın kaydettiği tarihi gollerle ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı, büyük bir başarıya imza attı.

Sosyal medyada da geniş yankı bulan zafer sonrası, yapılan paylaşımlar gündem oldu. Yediden yetmişe herkesin konuştuğu maçla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Video paylaşımında tarihi golleri atan Merih Demiral’a gönderme yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, X hesabında yaptığı paylaşım ile takipçilerini güldürdü.

Bakanlık, Demiral’ın kafa golleriyle ilgili olarak “Sen Merih Demiral değilsin, öyle kafa atamazsın diyoruz, dinlemiyor” notunu düştü.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Paylaşımın altına kullanıcılar tarafından "Bakanlıkta böyle admin mi vardı lan hahahaha”,Admin'e zam. güzel yakalamış” , “Biraz daha çalışırsa olacak sanki”, ”Arada boyle paylasimlar gelsin lütfen “, ”Kendine gel sen tarım bakanlığı sayfasisin” gibi yorumlar yapıldı.

Paylaşım kullanıcılar tarafından binlerce beğeni aldı.

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