Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB); elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründe faaliyette olan Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin bazı faaliyet izinlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.



Son kararlarla birlikte, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet izni geçici olarak durdurulan şirketlerin sayısı 9’a çıktı.

Faaliyet izni durdurulan şirketler şu şekilde:

- Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

- İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ – 14 Mart 2025 tarihinde TMSF kayyımlığı atandı

- Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

- Papara Elektronik Para AŞ – 27 Mayıs 2025 tarihinde TMSF kayyımlığı atandı

- ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

- Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

- Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

- Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

- Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Ayrıca TCMB listesine göre, faaliyet izni iptal edilen elektronik para kuruluşları şu şekilde:

- Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ

- IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ

- Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ

Faaliyet izni sona eren kuruluş ise Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ olarak kayıtlarda yer aldı.