Merkez Bankası açıkladı! Elinizde bu paralar varsa dikkat! O para tedavülden kaldırılıyor!

Geçtiğimiz yıl 10 ve 25 kuruş üretimini durduran Darphane, şimdi de 50 kuruş üretimini durduruyor. Merkez Bankası (TCMB) sebebin artan maliyetler olduğunu ifade etti.

"50 KURUŞ ÜRETİMİNİN MALİYETİ 3 TL'Yİ AŞIYOR"

Ekonomistler bir 50 kuruş üretiminin 3 TL'yi aşan bir maliyeti olduğunu belirtti.

Elinde 10, 25 ve 50 kuruş olan vatandaşlar ise bu paraları kullanmaya devam edebilecek.

Ekonomistler 1 TL üretmek için de 4,3 TL harcandığına dikkat çekerek 1 TL'lerin de ilerleyen süreçte tedavülden kaldırabileceğini ifade etti. Geçtiğimiz yıl itibarıyla piyasaya sınırlı dağıtılan 5 TL'lik madeni paralarının ise sayısının artması planlanıyor.

Öte yandan uzmanlar, 50 kuruşların ileride koleksiyon değeri kazanabileceğini belirtti.

Komisyon karıştı! Öcalan’ı Atatürk ve Fatih üzerinden övdü!

1 askerimiz şehit oldu!