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Konut fiyatlarında büyük artış. Bu hıza yetişmek mümkün değil

Konutta aylık fiyat artışı serisi sürüyor. Hem de tam 48 aydır. TCMB verilerine göre Konut Fiyat Endeksi 2022 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 167,8 arttı. Aylık artış oranı ise yüzde 5,3 olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 16:39
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Merkez Bankası açıkladı. Konut fiyatlarında aralık ayındaki artış oranı yüzde 5,3

Konut fiyatlarında büyük artış. Bu hıza yetişmek mümkün değil
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Aralık ayı konut fiyat endeksi verisini paylaştı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında artarak 662,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 167,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 58,7 oranında artış gösterdi.

İSTANBUL'DA 3 KAT ARTIŞ

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,7, 4,6 ve 4,2 oranlarında artış gözlenmiştir.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 174,2, 172,7 ve 168,3 oranlarında artış gösterdi.

 

 

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