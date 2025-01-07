Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeni yılda rekor zam aldı

2025 yılının ilk günlerinde, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenen yeni tutar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yöneticilerinin maaşları dikkat çekti. Özellikle, gerçekleşen enflasyon yerine hedeflenen enflasyona göre belirlenen zam oranları, üst düzey bürokratların gelirlerindeki artışı gündeme taşıdı.

BAŞKAN KARAHAN’IN MAAŞI 604 BİN TL’YE YÜKSELDİ

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, 2025’in ilk altı ayı için yüzde 11,54 oranında zam alan TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın maaşı, 542 bin TL’den 604 bin TL’ye yükseldiğini iddia edildi. Bu zamla birlikte Karahan’ın maaşı ocak ayında 62 bin TL artış gördü.

Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan da benzer oranlarda zam aldı. Her iki başkan yardımcısının maaşı 454 bin TL’den yaklaşık 506 bin TL’ye yükseldi. Böylece her iki ismin maaşı ocak ayında 52 bin TL arttı.