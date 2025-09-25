Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, New York'ta gerçekleştirdiği sunumda dezenflasyonun devam ettiğini fakat bazı risklerin olduğunu söyledi.

Karahan, Türkiye'nin çekirdek enflasyon göstergelerinin, ilerleyen dönemde daha fazla dezenflasyona işaret ettiğini dile getirdi.

New York'ta "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" konulu sunum gerçekleştiren Karahan, aylık hizmet enflasyonunun, okul sezonunun geri gelmesiyle artmasının beklendiğini sözlerini kullandı.

Olumsuz hava koşullarının da gıda fiyatları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu belirten Karahan talepte yeniden dengelenmeye atıf yaptığı bildirildi.

Karahan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak risklerin hâlâ canlı olduğunu dile getirdi.

Karahan, sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüleceğini, talep, kur ve beklentiler kanalıyla dezenflasyon sürecini de güçlendireceğinin altını çizdi.

Enflasyon görünümünde ara hedeflerden belirgin bir sapma olması durumunda Karahan para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajını da verdi.

DEZENFLASYON NEDİR?

Dezenflasyon; Fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmekte.

Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.