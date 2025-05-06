Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması! Milletvekillerine sunum yaptı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası'nın faaliyetlerini anlattı.

Karahan'ın sunumunda para politikası, kur ve likidite başta olmak üzere verilecek güncel mesajlar piyasaların yakın odağında yer alıyor.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ GERİLEDİ"

Karahan "Önümüzdeki dönemde de para politikasında kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. 2024 Haziran'dan bu yana dezenflasyon süreci devam ediyor, enflasyonun ana eğilimi geriledi" ifadelerini kullandı.

Karahan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Son dönemde görülen finansal oynaklıkların sistemdeki toplam TL payı üzerinde etkisi sınırlı oldu. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Para politikasında sıkı ve kararlı duruşu devam ettirmek gerekli.

TÜKETİCİ KREDİLERİ

Tüketici kredilerinde büyümenin ılımlı bir patikada kalmaya devam etmesinin sağlayacağız. Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı."

Merkez Bankası'ndan faiz mesajı