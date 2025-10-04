Merkez Bankası Başkanı yüksek enflasyonun sorumlusunu buldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Klaas Knot’un veda etkinliğinde düzenlenen bir panele katılarak Türkiye ekonomisi ve para politikasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karahan'ın konuşmasında en dikkat çeken nokta, Türkiye'deki bireysel altın tasarrufunun boyutu ve bunun enflasyon üzerindeki etkisi oldu. Karahan, Türkiye'deki "yastık altı" altınların değerinin yaklaşık 500 milyar dolar olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, bu devasa altın talebinin enflasyonla mücadeleyi zayıflattığını söyledi.

Doların küresel bağlamdaki rolünün sorgulanmaya başlandığını ve zayıf doların genellikle gelişen piyasalar için olumlu bir etki yarattığını dile getiren Karahan, Türkiye’deki altın faktörünün bu olumlu etkiyi hafiflettiğini ifade etti.

TCMB Başkanı Karahan, fiyat istikrarını sağlama hedefine ulaşmak için para politikası duruşuna ilişkin de "Para politikasını bir süre daha sıkı tutmalıyız'' dedi.