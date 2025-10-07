Merkez Bankası Başkanı'na Meclis'te şok karşılama! Ne yapacağını bilemedi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

CHP'li vekiller, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı protesto etti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bilgilendirmesinde CHP'li vekillerin protestosuyla karşılandı.

Enflasyonun nedeninin altın talebi olduğu açıklamalarıyla gündem olan Karahan için CHP'li vekiller "Enflasyonun sebebi yastık altındaki 500 milyar dolar" yazılı dövizler hazırladı.

Merkez Bankası Başkanı yüksek enflasyonun sorumlusunu bulduMerkez Bankası Başkanı yüksek enflasyonun sorumlusunu buldu

Ağbaba, "Enflasyonun gerçek sebebini bulduk, evdeki teyzeler. Evde altın saklayanlar yeni enflasyonun sorumlusu onlar. Enflasyonun sorumlusu kim? Yatak odası, yastık" “Suç kimin? Bazen patatesin, hıyarın” "Vallaha bunları kutlamak lazım hiç kendilerini suçlamıyorlar. Suç kimin? Bazen patatesin, hıyarın. Yılbaşından bu yana altın yüzde 80 artmış. Fakir fukara altının yanına yaklaşamıyor ama enflasyonun gerçek sorumlusunu bulduk" dedi.

Son Haberler
Siyasi parti lideri hakkında mahkemeden yeni karar!
Siyasi parti lideri hakkında mahkemeden yeni karar!
Edirne’de baca yangını korkuttu: Hızlı müdahale felaketi önledi!
Edirne’de baca yangını korkuttu: Hızlı müdahale felaketi önledi!
Hamas'tan Trump'a ateşkes yanıtı!
Hamas'tan Trump'a ateşkes yanıtı!
Chelsea, Liverpool'u böyle devirdi: Gerçek bir takım çalışması!
Chelsea, Liverpool'u böyle devirdi: Gerçek bir takım çalışması!
Bakanlıktan çocuklara akla ziyan 'böcek yarışması'
Bakanlıktan çocuklara akla ziyan 'böcek yarışması'