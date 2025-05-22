Merkez Bankası Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde yaptığı sunumda, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Karahan, “2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz.” diye konuştu. ARA ZAM BEKLENTİ̇Sİ̇ ARTIYOR

Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber, milyonlarca asgari ücretli gözünü ara zam olup olmayacağına çevirdi. Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ile birlikte yılın ikinci yarısında ara dönem zamlarının yapılmasına neden olmuştu.

'Bİ̇Z KARAR VERİ̇Cİ̇ DEĞİ̇Lİ̇Z'

TCMB Başkanı Fatih Karahan’a yöneltilen ''Asgari ücrete ara zam gelecek mi?'' sorusuna da cevap verdi. Karahan, “Biz burada karar verici değiliz. Bir komisyon var, çalışmalarını yapıyor. Biz burada herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Karahan, açıklamalarının devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri, ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor. Ücretler konusunda varsayımlar da yetkili mercilerin açıklaması çerçevesinde oluşuyor. Ücret konusunda genel olarak hep söylediğimiz şu: Yüksek enflasyon ücretleri kalıcı olarak düşürüyor. Bize burada düşen enflasyonu düşürmek.”