Merkez Bankası bir TL depo alım ihalesi daha

Piyasadaki TL likiditesini çekmek için tam 17 yılın ardından depo alım ihalesi silahı kullanmaya başlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir yeni hamle daha geldi.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye 14 milyar 850 milyon liralık teklif geldi.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NEDİR?

TL Depo alım ihalesi, Merkez Bankası'nın, Türk lirası likidite fazlalığını azaltmak için gerçekleştirdiği bir sistemdir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.