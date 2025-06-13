Merkez Bankası Çin ile swap anlaşmasını yeniledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirası-Çin yuanı ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi. Anlaşma, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Dr. Pan Gongsheng tarafından imzalandı.

Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 189 milyar Türk Lirası veya 35 milyar Çin yuanı değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacak.

TCMB açıklamasına göre, geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşma, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecek.

Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşıyor. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörüyor.