Merkez Bankası duyurdu! Tüzel kişiler için KKM sona erdi

Kaynak: AA
Merkez Bankası duyurdu! Tüzel kişiler için KKM sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), tüzel kişiler için Kur Korumalı Mevduat'ın sona erdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 15 Şubat itibariyle tüzel kişiler, KKM hesabı açamayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.

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