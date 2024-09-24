Merkez Bankası ekonomistleri itiraf etti: Enflasyon kredi kartlarını etkiledi

Merkez Bankası ekonomistleri, tarafından yapılan araştırmada, bireysel kredi kartı ve banka kartı harcamalarının son yıllarda hızlı büyümenin borçlanma eğilimindeki yükselişten olmadığı, yüksek enflasyon nedeniyle kaynaklandığını açıkladı.

Merkez Bankası(MB) ekonomistleri “Kartlı Harcama Tercihlerinde Son Dönem Eğilimler” başlıklı araştırma notunu bloğa taşıdı. MB ekonomistleri, yüksek enflasyon itirafında bulundu. Dijital kanalların yaygınlaşmasının ve yüksek enflasyonla birlikte nakit taşıma maliyetinin artmasının banka ve bireysel kredi kartlarının kullanımını artırdığı belirtildi.

KREDİ KARTI HARCAMALARINI YÜKSEK ENFLASYON ETKİLEDİ

Merkezin Güncesi’nde, “Kartlı Harcama Tercihlerinde Son Dönem Eğilimler” başlıklı bir analiz yayımladı. Dijital kanalların yaygınlaşması ve yüksek enflasyonla birlikte nakit taşıma maliyetinin artması banka ve bireysel kredi kartlarının (BKK) kullanımını artırdığı analizde belirtilirken, “Kartların nakit avans ve vadeli ödeme imkanları ile tüketicilere borçlanma imkanı sunması da bu gelişime katkı sunuyor. Son yıllarda görülen yüksek enflasyonun da etkisi ile kartlı harcama bakiyesi nominal ve reel bazda belirgin bir şekilde yükseliyor. Bu yazıda, kartlı harcama bakiyesinde gözlenen reel artışı inceliyoruz ve ödeme aracı tercihlerinde bireylerin nakit yerine kart kullanımına yönelmesinin bu artışta önemli bir belirleyici olduğunu gösteriyoruz” denildi.

3 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye’de yaklaşık 28 milyon aktif kredi kartı kullanıcısı, 125 milyon kredi kartı, 191 milyon banka kartı, bulunurken, kartlı harcamaların toplam hacminin 12.8 trilyon TL’ye ulaştığı belirtildi.

2021 yılsonundan 2023 yılının üçüncü çeyreğine kadar faizlerin enflasyonun görece altında kalması bakiye büyümesindeki hızlı artışta önemli etken olduğu belirtilirken, “Kredi kartı ile yapılan harcamaların artışında kartla borçlanma maliyetinin dışındaki faktörler de etkili oldu. Kart ile yapılan harcamaların artmasında kartlı ödeme yöntemlerinin kullanım kolaylığı sunması, salgın dönemiyle birlikte temassız ödeme tercihinin hızlı bir şekilde artması ve nakit taşımanın azalması da önemli bir yer tutuyor” ifadelerine yer verildi.

2015 yılından günümüze kredi kartıyla yapılan harcamalar reel bazda 2 kat yükselirken, banka kartlarıyla yapılan harcamalar yaklaşık 3 kat artış gösterildiği kaydedildi. Bu artışın tamamına yakınının (kredi kartlarında yüzde 100’ü, banka kartlarında yüzde 80’i) 2021 yılı sonrasında gerçekleştiği belirtiliyor.