Merkez Bankası, emekli ve asgari ücretlinin enflasyon beklentisini açıkladı

Asgari ücretliye yıl sonu yüzde 30 oranında zam yapıldı. 17 bin 2 TL olan maaş, 22 bin 104 TL'ye yükselmişti. Ancak zam asgari ücretliyi umduğunu vermemişti. 2025 yılı için vatandaşın enflasyon beklentisini ise Merkez Bankası duyurdu. 2025 yılı sonu tahmininde enflasyon hanehalkı için 1,0 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verisini açıkladı. Verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1,0 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.

TCMB, aralık ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verisini yayımladı. Buna göre, 2024 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1,0 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.