Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan yılsonu enflasyon beklentilerinin bir önceki rapora göre değişmeyerek yüzde 24’te sabitlendiğini söyledi. Karahan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Küresel talep görünümü ve jeopolitik riskler emtia fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları faiz indirimlerini sürdürüyor.

Mal enflasyonu düşük seviyelerde seyrediyor öte yandan bu sürece son dönemde belirsizliklerin de yoğunlaştığı bir tablo eşlik etti. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Cari işlemler hesabında belirgin iyileşme gerçekleşti. Küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler artarken enflasyon üzerinde ülkelere göre değişen olası etkiler söz konusu.

Enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu gerçekleşti. Dış talep göstergesi 2025 yılında zayıflayan bir küresel büyümeye işaret ediyor. Yıl içinde en yüksek artış Ocak ayında gerçekleşti. Yurtiçi talebin büyümeye katkısı belirgin düşerken net ihracatın pozitif katkısı ön plana çıktı. Yeni ve yenilenen kiralarda artış oranı düşmekte.

Talep koşullarının yılın ikinci çeyreğinden itibaren dezenflasyonist patika ile daha uyumlu hareket edeceğini öngörüyoruz.

Tahminlerimiz 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının 2024 yılına kıyasla bir miktar daha yüksek olmakla birlikte uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını işaret ediyor.

Öncü veriler enflasyondaki düşüş eğiliminin Mayıs ayında da sürdüğüne işaret ediyor.

Geldiğimiz noktada Mayıs ayı öncü verilerinin Nisan ayına kıyasla daha düşük bir seyre işaret ettiğini ekleyebilirim. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşmektedir.

Öncü veriler kur geçişkenliğinin geçtiğimiz yıla göre azaldığını ve enflasyona yansımasının sınırlı olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz ay yurt genelinde gerçekleşen zirai don hadisesi önümüzdeki dönem için yukarı yönlü riskleri arttırdı.

Para politikasındaki sıkı duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.

Enflasyon yıl sonu değişim tahmini 2025 yılı için yüzde 24. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk.

Enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmasının önüne geçtik.”