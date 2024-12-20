Merkez Bankası enflasyon, faiz ve dolar beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Aralık 2024 sonuçları paylaşıldı. Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi geçen aya göre yüksek olurken, faiz indirimi beklentisi görüldü. Dolar beklentisi ise 2025 yılında değişti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

2024 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından gerçekleşti. TCMB tarafınca yapılan ankette, Katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentisi geçen aya göre yüksek çıktı. TÜFE beklentisi yüzde 44,81'den yüzde 48,28'e geldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,20'den bu anket döneminde yüzde 27,07’e indi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket döneminden yüzde 18,33'den yüzde 18,47'e yükseldi.

FAİZ İNDİRİMİ GÖRÜLDÜ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 olurken, bu anket döneminde gerileyerek yüzde 48,59'a geldi.

DOLAR TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Katılımcıların cari yıl sonu ABD Doları/TL beklentisi de belli oldu. Bir önceki anket döneminde 35,72 TL olurken, bu anket döneminde 35,30 TL'ye indi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL'den 43,23 TL'ye yükseldi.