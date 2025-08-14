Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı İbrahim Karahan 2025 yılının 3’üncü enflasyon raporunu açıkladı. Karahan’ın yaptığı açıklamaya göre, enflasyon tahmin aralıkları 2025 yılı için yüzde 25-29 seviyesine, 2026 için ise yüzde 13-19 seviyesine yükseldi.

Karahan açıklamasında "Enflasyon ara hedefleri yüzde 24 hedefini ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" ifadelerine yer verdi.

Karahan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sıkı para politikasının sonucunu kademeli olarak almaya devam ediyoruz. Sıkı para politikasıyla talep koşullarının dezenflasyonist etkisi arttı. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz.

Küresel ticaret politikası belirsizliği ve jeopolitik riskler yüksek seyretmeye devam ediyor. Küresel büyüme görünümü yılbaşına kıyasla halen zayıf seyrediyor. Arz artışları enerji fiyatlarındaki jeopolitik gelişmeler kaynaklı yükselişi sınırladı.

Küresel piyasalarda portföy tercihleri ağırlıklı olarak hisse senedi yönünde oldu.”

İKİNCİ ÇEYREKTE ÜRETİMDEKİ BÜYÜME YAVAŞLADI

“Sıkı para politikası sonucunda talep kompozisyonu daha dengeli hale geldi. Özel tüketimin büyümeye katkısının belirli olarak gerilediği görülüyor.

İkinci çeyrekte üretim göstergelerinin büyümesi yavaşladı. Anket bazlı göstergeler sanayide zayıflayan bir görünüme işaret ediyor.

Temmuz ayına ilişkin geçici veriler dış ticaret dengesinde iyileşmeye işaret ediyor. Bu görünüm altında cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte %1,3 civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz.”

ÖNCÜ VERİLER AĞUSTOSTA YAVAŞLAMANIN DEVAMINA İŞARET EDİYOR

“Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyon, tahmin aralığının üst bandının bir miktar altında gerçekleşti.

Tüketici enflasyonu temmuzda, 2024 Mayıs zirvesine kıyasla 42 puan düşük kaydetti; ağustos öncü verileri ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ediyor.

Enflasyon son üç ayda piyasa beklentilerinden düşük gelse de, hizmetteki atalet tahminlerimizin üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor.”

GIDA FİYATLARINDA İKLİM KOŞULLARI ETKİLİ

“Gıda grubunda zirai dona rağmen enflasyonda yavaşlama görüyoruz. Gıda fiyatlarında iklim koşulları etkili olmaya devam ediyor.

Son aylarda artan sıcaklıklara bağlı olarak bazı bölgelerde kuraklığın belirginleştiğini görüyoruz, bu gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırıyor.”

KİRA ENFLASYONU DİRENÇLİ SEYİR İZLİYOR

“Geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemler dezenflasyonu yavaşlatıyor.

Önümüzdeki iki ayda özel üniversitelerin ücretlerindeki gelişmelerin etkisini takip edeceğiz.

Kira enflasyonu öngörülenden daha dirençli bir seyir izliyor. Kira enflasyonunun gerilemeye devam edeceği öngörülüyor.”

ENFLASYON HALA TAHMİNLERİMİZİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

“Enflasyondaki düşüşün kademeli bir şekilde sürmesi bekleniyor. Ancak beklentiler iyileşse de hala enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor.

Sıkı para politikasını sürdürmeye ve sonuçlarını da kademeli olarak almaya devam ediyoruz. Sıkı para politikası duruşumuz dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak.”

TİCARİ KREDİLERDE KOMPOZİSYON TL LEHİNE

“Finansal koşullarda sıkılık devam ediyor. Temmuz PPK kararı sonrası temmuzun ilk haftasına göre tüketici kredisi faizleri 5,3, ticari kredi faizleri 5,5 puan geriledi.

Ticari kredilerde kompozisyon TL lehine değişiyor. Tüketici kredilerinin iç talepteki dengelenmeyi destekleyici seviyede devam etmesi büyük önem taşıyor.”