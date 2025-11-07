Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına yükseldiğini duyurdu.

2026 sonu için ise tahminler enflasyonun yüzde 13-19 aralığında gerçekleşeceği yönünde oldu. Böylece bir önceki raporda beklenen aralık 2026 yılı için değiştirilmedi.

Karahan yaptığı açıklamada vatandaşların kredi kartı kullanımında azalma olduğunu belirterek “Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.

2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız.

Küresel belirsizlik, tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti.

Ülkelere göre farklılaşmakla birlikte faiz indirimlerinin sürmesi beklenmektedir."

İŞ GÜCÜ PİYASASI, MANŞET İŞSİZLİK ORANINA KIYASLA DAHA AZ SIKI

"Sanayi ve hizmet üretimi üçüncü çeyrekte yatay seyrediyor.

İş gücü piyasası, manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı seyrediyor. Bileşik iş gücü piyasası endeksi, sıkılığın düşük seyrettiğini ima ediyor.

Yurt içi talepte ivme kaybı devam ediyor. Kart kullanım eğiliminden arındırıldığında kart harcamaları daha düşük seyrediyor. Kart harcamaları 3. çeyrekte nispeten yatay seyretti."

ANA EĞİLİM, DEZENFLASYON SÜRECİNİN YAVAŞLADIĞINI GÖSTERİYOR

"Son iki ayda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçtik. Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün devam etmesini bekliyoruz.

Son 2 ayda enflasyon tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşti. Enflasyon gelişmelerinde gıda enflasyonunun etkisi öne çıktı.

Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor.

Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz.

Eğitim hizmetleri enflasyonu, bir önceki yıla kıyasla gerilese de yüksek seyrediyor.

Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı."

12 AY SONRASI BEKLENTİLERDEKİ DÜZELME YAVAŞLADI

"Önceki Rapor dönemine kıyasladığımızda, 12 ay sonrası beklentilerdeki düzelmenin yavaşladığını görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz."

KREDİ BÜYÜMESİNDE, TL LEHİNE GÖRÜNÜM SÜRÜYOR

"Sıkı para politikası duruşumuzu koruyoruz. Sıkı parasal duruş, makro ihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekleniyor.

Kredi büyümesinde, TL lehine görünüm devam ediyor. Bireysel kredi büyümesi, kredi kartları kaynaklı yavaşladı. Toplam kredi büyümesi, dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyor.

Mevduat faizinin seviyesi, TL’ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Türk lirası mevduatın payı, yüzde 60 seviyesinde tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor.

Yabancı para mevduatta son dönemde görülen artış ağırlıklı olarak altın fiyat etkisi kaynaklı."

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA AÇIKLANAN ENFLASYON TAHMİNLERİ NELERDİ?

TCMB 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 için ara hedefini yüzde 24 olarak açıklamıştı. Böylece 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değiştirilmezken 2026 için yüzde 12'den yüzde 16’ya ve 2027 içinse yüzde 8'den yüzde 9'a yükseltilmişti.

TCMB ayrıca bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Böylece 3. toplantıda enflasyon tahmin aralığı bir önceki rapor dönemine göre daraltılmıştı. Önceki rapor döneminde tahmin aralıkları 2025 için yüzde 19-29, 2026 için yüzde 6-18 olarak açıklanmıştı.