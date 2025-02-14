Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2025 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni paylaştı. Ankette yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 27,05'ten yüzde 28,30'a geldi. Yıl sonu dolar beklentisi 43,03'ten 42,89'a geriledi.

ENFLASYON TAHMİNİ ARTTI

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 27,05'ten yüzde 28,30'a geldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 25,26'ya düştü.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ GERİLEDİ

Yıl sonu dolar beklentisi 43,03'ten 42,89'a geldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL olarak kaydedildi.