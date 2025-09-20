Merkez Bankası enflasyonda artış bekliyor: İşte nedeni…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 11 Eylül 2025 tarihli toplantısına ilişkin özet bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında alınan kararlar arasında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirilmesi yer alırken, enflasyon görünümüne dair dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.Özet metinde, küresel ekonomik gelişmelere değinilerek, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı. Buna karşın, küresel büyüme görünümünde sınırlı bir iyileşme kaydedildiği belirtilerek, Türkiye'nin dış ticaret ortaklarının ağırlıklı olduğu endekse göre 2025 yılında yüzde 1,9, 2026 yılında ise yüzde 2,3'lük bir artış öngörüldüğü ifade edildi.

EN KRİTİK KISIM...

Enflasyon açısından en kritik kısım ise tüketici fiyatlarındaki baskılara ayrıldı. "Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır. Göstergeler bu dönemde ana eğilimin bir miktar yükselebileceğini ima etmektedir" denilen özet, eylül ayındaki öncü verilere göre hizmet ve gıda fiyatlarının öne çıktığını kaydetti. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında, aylık hizmet enflasyonunun okula dönüş etkisiyle artacağı öngörülürken, bu etkinin eğitim, ulaştırma, konaklama ve diğer hizmetler gibi alt kalemlere yayılacağı belirtildi. Özel üniversite ücretleri, okul servisleri, yurt ve kreş fiyatlarındaki artışların, fiyatlamaların genelde yılda bir kez yapılması nedeniyle yüksek oranda gerçekleşebileceği vurgulandı.

GIDA ENFLASYONU

Gıda enflasyonunda da olumsuz bir tablo çizildi. Kuraklık kaynaklı arz sorunlarının etkisiyle işlenmemiş gıdalarda sebze, beyaz et ve yumurta fiyatları; işlenmiş gıdalarda ise sıvı yağ ve süt ürünleri öncülüğünde yükseliş gözlendi. Gıda dışındaki tüketici kalemlerinde ise artışın daha ılımlı seyrettiği kaydedildi.

Ekonomik faaliyetlere ilişkin verilerde, ikinci çeyrekte sanayi sektörü katma değerinin yıllık yüzde 6,1, çeyreklik yüzde 2,3 arttığı; temmuz ayında ise sanayi üretim endeksinin aylık bazda yüzde 1,8 gerilediği, yıllık bazda yüzde 5 büyüdüğü belirtildi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranının 0,9 puan azalarak gerilediği, inşaat üretim endeksinin ise çeyreklik yüzde 0,8, yıllık yüzde 19,6 arttığı ifade edildi.TCMB'nin bu açıklaması, enflasyonla mücadeledeki zorlukları bir kez daha gündeme taşırken, piyasa katılımcılarının gelecek dönem enflasyon beklentilerini şekillendirmesi bekleniyor.