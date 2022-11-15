15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kur Korumalı Mevduata giden parayı fizikle anlattı. Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara'dan videolu ders gibi p

Kur Korumalı Mevduata giden parayı fizikle anlattı. Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara'dan videolu ders gibi paylaşım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan Kur Korumalı Mevduata giden parayı fizik kurallarıyla anlattı. Bir fizik deneyini paylaşan Hakan Kara ekonomi dersi verdi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:28
Takip Et

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara'dan videolu ders gibi paylaşım. Kur Korumalı Mevduata giden parayı fizikle anlattı.

Kur Korumalı Mevduata giden parayı fizikle anlattı. Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara'dan videolu ders gibi paylaşım
+
Aa
-

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara Kur Korumalı Mevduata giden parayı fizik kurallarıyla anlattı. Üç su şişesini hortumlarla birbirine bağlayan Hakan Kara, ilk şişeşe Enflasyon, ikinci şişeye bankaların tahvil tutma zorunluğu üçüncü şişeye de Kur Korumalı Mevduat adını verdi. Orta şişenin kapağı kapalıydı. Sıvı doküldü.

Sıvının büyük bir bölümü KKM şişesine gitti. Ancak ortadaki kapak yani tahvil zorunluğu şişesindeki kapak açılınca bakın ne oldu. İşte KKM'yi fizik kurallarıyla anlatıp, yayınlayan Hakan Kara'nın ders gibi videolu paylaşımı:

"Parasal aktarımı fizikle anlatmaya çalışalım: Soldaki, artan enflasyona göre olması gereken faiz, en sağdaki KKM’li mevduat faizi. Ortadaki bankaların tahvil tutma zorunluluğu sonrası tahvil faizi, kapağın açılması ise bu düzenlemenin kaldırılması."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
1
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
2
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
4
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
5
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
6
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
7
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿İstanbul Pentaş 27 İşçi alacak
﻿İstanbul Pentaş 27 İşçi alacak
﻿İstanbul Pentaş 27 İşçi alacak
﻿Bunları okuyunca küçük dilinizi yutacaksınız
﻿Bunları okuyunca küçük dilinizi yutacaksınız
﻿Bunları okuyunca küçük dilinizi yutacaksınız
﻿Djokovic'in Covid 19 kabusu bitti
﻿Djokovic'in Covid 19 kabusu bitti
﻿Djokovic'in Covid 19 kabusu bitti
﻿Trabzon Şalpazarı SYDV işçi alacak
﻿Trabzon Şalpazarı SYDV işçi alacak
﻿Trabzon Şalpazarı SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.