Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın ağustos ayında alacağı faiz kararını büyük bir dikkatle izliyor. TCMB'nin bu ayki politika toplantısında izleyeceği yol, ekonomi çevrelerinde geniş yankı bulacak bir konu haline geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarına ilişkin kararları, ekonomik takvimin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. TCMB Para Politikası Kurulu, 2024 yılında her ay düzenli olarak toplanarak, faiz oranlarını belirlemekte ve bu kararlar, piyasalar tarafından yakından takip edilmektedir.

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Şimdiye kadar gerçekleştirilen yedi toplantıda, yılın ilk yarısında sabit bir eğilim gözlemlendi, Ocak ve Şubat aylarında yüzde 45, Mart'tan Temmuz'a kadar olan dönemde ise yüzde 50 olarak açıklandı. Ağustos ayı için beklenen faiz kararı ise, 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 14.00'da kamuoyu ile paylaşılacak. Ekonomistler ve yatırımcılar, TCMB'nin bu kararını ve piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere şimdiden analizlerini yapmaya başladılar.

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