Merkez Bankası faiz kararında geri sayım

Kaynak: Haber Merkezi Erhan Songür
Merkez Bankası faiz kararında geri sayım

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. G20 toplantısı nedeniyle iki gün erkene çekilen PPK toplantısından çıkacak karar saat 14.00'te açıklanacak. Peki o kararın ne olması bekleniyor.

Faiz kararında geri sayım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Para Politikası Kurulu PPK toplantısı bugün... TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ardından karar saat 14.00'te açıklanacak. PPK toplantısı, Brezilya'da gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları toplantısı için 2 gün öne alınmıştı.

Politika faizi son toplantıda yüzde 50'de sabit tutulmuştu. Ekonomistlere göre bu ay da faiz yüzde 50'de sabit tutulacak.

Bu arada yıl sonundan önce kasım ve aralık aylarında ilk faiz indirimine gidileceği yönündeki beklentiler ise devam ediyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ADIM GELECEK Mİ?

Para Politikası Kurulu toplantısında masada Türk Lirası fazlalığı en önemli gündem maddelerinden biri olacak. TCMB'nin piyasadaki likidite fazlasının çekilmesi konusunda yeni adımlar atabileceği öne sürülüyor.

Gecelik faiz ile politika faizi arasındaki dengenin bozulması Merkez Bankası'nı depo ihalelerine yöneltebileceği iddialar arasında. Son olarak cuma günü gecelik piyasada faiz yüzde 49.63 seviyesindeydi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Piyasa katılımcılarının yıl son enflasyon beklentisi gerileme sürüyor. Beklenti yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. Ancak Temmuz ayı enflasyon beklentisinin 2,41'den yüzde 2,77'ye yükselmesi dikkat çekti. Çünkü, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her fırsatta enflasyonun gerileyeceğine işaret ediyordu.

Vatandaşın ise yıl sonu enflasyon beklentisi resmi enflasyonun çok üzerinde. Vatandaşa göre beklenti yüzde 90 civarında devam ediyor

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