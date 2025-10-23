Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre faiz yüzde 39,5 seviyesine geriledi.

Yapılan yazılı açıklamada Merkez Bankası’nın enflasyonda yüzde 5 hedefine göre hareket etmeye devam edeceğinin altı çizildi.

Merkez Bankası’nın açıklaması şöyle:

“Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirmiştir.

Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.”

GEÇMİŞ FAİZ KARARLARI

TCMB, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısı ile başlamış ve üst üste üç toplantıda 250'şer puanlık indirime giderek, toplam 750 baz puan faiz indirmişti.

TCMB mart ayında gerçekleştirdiği ara toplantı ile borç verme faizini 400 baz puan artışla yüzde 46,00 seviyesine çıkarmıştı.

Nisan ayında borç verme faizi yüzde 46,00'dan yüzde 49,00'a, borç alma faizi ise yüzde 41,00'den yüzde 44,50'ye yükseltilmişti.

Haziran ayında faizleri sabit bırakan TCMB, temmuz ayı toplantısında 300 baz puanlık indirimle faizi yüzde 43,00'e çekmişti.

Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.