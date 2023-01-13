Merkez Bankası gelen fırtınayı gördü. Yıl sonu dolar kuru beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 32,46 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,39 olan ocak ayı enflasyon artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,65'e geriledi. Yıl sonu enflasyon artış beklentisi de yüzde 32,46 oldu.

Enflasyondaki artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 34,92'den 30,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 20,56'dan 17,18'e düştü.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,12 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 22,77'den 23,43'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,7 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 23,6 milyar dolar oldu.

FAİZ YENİDEN YÜKSELTİLECEK ÖNGÖRÜSÜ

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1, gelecek yıl için de yüzde 4,3 oldu

Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler de yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,65 düzeyinde oluştu.