Merkez Bankası Japon ev hanımlarını sevindirdi. Remzi Özdemir açıkladı

Yeniçağ – Özel Haber / Merve KIZILALP

Merkez Bankası faizi kararını sabit tuttu. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sonucunda politika faizi yüzde 50'de kaldı. Merkez Bankası geçtiğimiz ay da politika faizini sabit tutmuştu.

Söz konusu kararla ilgili ekonomist Remzi Özdemir, Yeniçağ’a özel açıklamalarda bulundu. Özdemir’in açıklamaları şu şekilde:

"CARRY TRADE YAPAN JAPON EV HANIMLARI BAYRAM ETTİ"

Merkez Bankası faizleri sabit tuttu, Carry Trade yapan Japon ev hanımları bayram etti. Merkez Bankası gösterge faizini %50 de bıraktı. Peki neden?

Merkez Bankası bildiğimiz gibi gösterge faizini 50 de sabit tuttu. Normal şartlarda enflasyon oranının halen daha %70’lerde olmasına rağmen 20 puanlık negatif faizi yok sayan Merkez Bankası faiz arttırmadı.

"YABANCILAR İÇİN YAPILMIŞ BİR JESTTİ BU"

Faiz arttırmamasının asıl nedeni Carry Trade ile yani yurt dışından borçlanıp Türkiye'de iki yıllık devlet tahvili alanlar ya da %50-55 ile mevduat yapan yabancılar için yapılmış bir jestti bu.

Bu yabancılara şu mesajı veriyor: Benim ülkeme gel, %50 faizle ister tahvil al ister mevduat yap. Doları ben tutacağım, doları tuttuğum için 3 ay sonra kârını cebine koy git. Dolarımı da aynı fiyattan alırsın.

Tabii ki bu Türkiye için çok acı bir olay. Neden acı bir olay? Biz bu farkı Japon ev hanımları gibi İngilizlere ya da ülkemizde Carry Trade amacıyla para sokan insanlara vergilerimizle ve zamlarla karşılayacağız. Bu Türk insanı için çok acı bir durum.

TÜRKİYE'Yİ YABANCILARIN 10 DOLARINA MUHTAÇ HALE GETİRDİ

Ancak maalesef AKP'nin 2 yıl önce başlattığı ve 1,5 yıl süren ‘Nas politikası’ Türkiye'yi; Japon, İngiliz hatta Hindistanlı kadınların dahi 10 bin dolarına muhtaç hale getirdi.

Şu anda dünyanın birçok ülkesinde özellikle Japonya'da ev hanımları Japon bankalarından yüzde 1’inin dahi altında, dikkatinizi çekerim, yüzde 1’nin dahi altında bir faizle kredi çekip, getirip Türkiye'de %50- %55 faiz aralığında tahvil ya da mevduata yatırıyor.

Tekrar 3 ay 4 ay sonra bunu aynı Dolar kuruyla alıp gidiyor.

"MERKEZ BANKASI ÇOK BÜYÜK BİR OYUN OYNUYOR"

İşte aslında dolar kurunun da sabit kalması durumu da Merkez Bankası'nın oynadığı büyük bir oyundur. Merkez Bankası çok büyük bir oyun oynuyor. Aslında bu oyundan çok bir nevi kumar.

Çünkü faizi arttırdığı zaman yabancılar Türkiye’ye para sokanlar zarar edecek aradaki farktan dolayı.

Yine dolar arttığı zaman da zarar edecek. İşte bu nedenle hem faizi serbest tutuyor, hem de doları sabit tutuyor.

"AMERİKA'DA DAHİ FAİZLER %4 SEVİYELERİNDE"

Her şey bir avuç dolar için ve bu da dünyanın her yerindeki ev hanımı, işadamı, aklınıza gelebilcek her meslek grubundan insanların bankalara koşmasına sebep oluyor. 10 bin dolar, 20 bin dolar, 100 bin dolar kredi çekiyor yüzde 1'in altında. Bakın yüzde 1'in altında bugün Amerika'da dahi faizler %4 seviyelerinde.

Çekip getirip Türkiye'de yatırım araçlarına yatırıyor ve büyük paralar kazanıyorlar. Büyük paralar kazanıyorlar.

"BU TÜRKİYE İÇİN ÇOK ACI BİR DURUM"

Bu çok acı bir durum! Maalesef Merkez Bankası bu yolu seçti. Bu bir tehlikeli yol ama yapılacak bir şey yok.

Şu anda biz Mehmet Şimşek’i kurtarıcı olarak görüyoruz ama aslında Mehmet Şimşek’i her ne kadar kurtarıcımız gibi görsek de Mehmet Şimşek Türkiye'de bizim değil, çocuklarımızın istikbalini ipotek altına alan kararlara imza atıyor…

CARRY TRADE NEDİR?

Carry Trade, herhangi bir düşük faize sahip para biriminde borçlanarak bu parayı, yüksek faiz getiren bir para birimine yatırarak anızla elde edilen kazançtır. Carry Trade yapmak için önce parayı dolara yatırıp daha sonra, istediğiniz ülke para birimine çevirmeniz gerekiyor.