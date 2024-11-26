Merkez Bankası, Kasım ayı enflasyon beklentilerini açıkladı

TCMB, kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini duyurdu.

2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonra yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine geriledi. Reel sektör için 1,7 puan düşerek yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geldi.

Kasım ayı hane halkı enflasyon beklentilerinin açıklanmasıyla vatandaşın enflasyon beklentisi Şubat 2022'den beri en düşük seviyeye geriledi.

Piyasa katılımcıları ile hane halkı arasındaki enflasyon makası 36,9 puana geriledi. Bu oran geçtiğimiz ay 39,8 puan seviyesinde olmuştu.