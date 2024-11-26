Merkez Bankası, Kasım ayı enflasyon beklentilerini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası, Kasım ayı enflasyon beklentilerini açıkladı

Merkez Bankası, kasım ayına yönelik sektörel enflasyon beklentilerini paylaştı. Buna göre kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 27,2'e, reel sektörde ise yüzde 47,8'e geriledi.

TCMB, kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini duyurdu.

2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonra yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine geriledi. Reel sektör için 1,7 puan düşerek yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geldi.

merkez-bankasi-2.jpeg

Kasım ayı hane halkı enflasyon beklentilerinin açıklanmasıyla vatandaşın enflasyon beklentisi Şubat 2022'den beri en düşük seviyeye geriledi.

Piyasa katılımcıları ile hane halkı arasındaki enflasyon makası 36,9 puana geriledi. Bu oran geçtiğimiz ay 39,8 puan seviyesinde olmuştu.

Son Haberler
Sivas’ta yoğun kar yağışı 645 köy yolunu kapattı vatandaşlar mahsur kaldı
Sivas’ta yoğun kar yağışı 645 köy yolunu kapattı vatandaşlar mahsur kaldı
Boston Celtics’in galibiyet serisi 6 maça çıktı
Boston Celtics’in galibiyet serisi 6 maça çıktı
Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası Piri Reis haritasıyla ilgili uzmanlar bakın ne diyor!
Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası Piri Reis haritasıyla ilgili uzmanlar bakın ne diyor!
Yaşar Güler’e CHP’li vekillerden Meclis'te teğmenler protestosu
Yaşar Güler’e CHP’li vekillerden Meclis'te teğmenler protestosu
Barbra Banda 2024 BBC Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'ne layık görüldü
Barbra Banda 2024 BBC Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'ne layık görüldü