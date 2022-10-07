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Merkez Bankası PPK Üyesi Prof. Dr. Tuna hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 10:43
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Merkez Bankası PPK Üyesi Prof. Dr. Tuna hayatını kaybetti

Merkez Bankası PPK Üyesi Prof. Dr. Tuna hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Tuna, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tuna için yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Tuna'nın cenazesi, Başakşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecek.

- Tuna'nın özgeçmişi

Prof. Dr. Yusuf Tuna, 1959'da Trabzon'da doğdu.

1981'de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye Bölümü'nden mezun olan Tuna, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1984'te İktisat Yüksek Lisans Programını, 1988'de ise İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamladı.

Tuna, 1991'de doçent, 1997'de profesör unvanını aldı.

Çalışma hayatına 1977'de Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde başlayan Tuna, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığında görev yaptı.

Tuna, 1982'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Belgesine sahip olan Tuna, 2003-2004'te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2009'da ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapan Tuna'nın, 4 yayımlanmış kitabı, 5 yayımlanmış kitap bölümü ve pek çok akademik makalesi bulunmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babası olan Tuna, 13 Ekim 2021'de Merkez Bankası PPK Üyeliği'ne atandı.

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