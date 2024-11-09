Merkez Bankası revize etmişti… 2 ay kala asgari ücrette en net rakam belli oldu

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yıl sonunda maaşlara yapılacak olan zamma odaklandı. Öyle ki zam hesapları şimdiden değişmeye başladı. Merkez Bankası yüzde 38 olan yıl sonu enflasyonu yüzde 44 olarak revize edilmesi dikkat çekti. Ünlü ekonomist Muhammet Bayram, yeni orana göre maaş zammını hesapladı. Bayram, "Yüzde otuzluk bir artış olursa 22.102 TL düzeyinde yeni yıl asgari ücreti belirlenmiş olacaktır” dedi.

MERKEZ BANKASI ENFLASYONU REVİZE ETMİŞTİ

Merkez Bankası’nın geçen yıl kasım ayında açıklanan enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyonu yüzde 36 olarak belirlemişti. Ancak Mayıs ayında açıklanan bu yılın ikinci enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyonu tahmini yüzde 38 olarak değişmişti. Dün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı yılın son enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi.

GEÇİM SIKINTISI ÇEKEN ASGARİ ÜCRETLİNİN UMUDU: YIL SONU ZAMMI

20 bin TL’nin üzerine çıkan açlık sınırı asgari ücreti geride bıraktı. Geçim sıkıntısı ise pek çalışanı derinden etkiledi. Bu noktada tek umut yıl sonu maaşlara yapılacak zam oldu. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisini 6 puan artırması dikkat çekti. Peki bu durumda asgari ücretli ocak ayında ne kadar zam almış olacak? Milliyet gazetesine konuşan Muhammet Bayram, detayları ile açıkladı.

BAYRAM YENİ ASGARİ ÜCRET HESAPLANMASINI AÇIKLADI

Bayram, 2024 yılı yılsonu enflasyon beklentisi yükselerek tüm ücretli ve emeklerin yıl sonu maaş hesabının yeni enflasyon beklentisi ile değiştiğinin altını çizdi. Bayram, “Eğer yılsonu enflasyonu %42 ila %44 bandında gerçekleşecek olursa tahminimce yapılacak enflasyon farkı yani asgari ücret yapılacak artış%30 ila %35 civarında sınırlı kalacaktır. Yüzde otuzluk bir artış olursa 22.102 TL düzeyinde yeni yıl asgari ücreti belirlenmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.