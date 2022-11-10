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Hazine bu hafta da rezerv kaybetti. Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 498 milyon dolar azalarak 113 milyar 682 milyon dolara geriledi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 15:58
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Merkez Bankası rezervleri açıklandı. Hazine bu hafta da rezerv kaybetti

Hazine bu hafta da rezerv kaybetti. Merkez Bankası rezervleri açıklandı
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 4 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 371 milyon dolar artışla 75 milyar 175 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Ekim'de 74 milyar 804 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 870 milyon dolar azalarak 39 milyar 377 milyon dolardan 38 milyar 507 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 498 milyon dolar azalışla 114 milyar 180 milyon dolardan 113 milyar 682 milyon dolara geriledi.

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