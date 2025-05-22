Merkez Bankası rezervlerinde aralıksız yükseliş!

Resmi rezerv varlıkları 16 Mayıs haftasında geçen haftaya kıyasla %0,9 oranında artış yaşayarak, 145.7 milyar dolar oldu.

TCMB‘den yapılan açıklamaya göre bu hafta döviz varlıkları bir önceki haftaya kıyasla %7,8 artarak 57.8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları %3,4 azalarak 80.3 milyar dolar IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,2 azalarak 7.6 milyar oldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



"Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,1 artarak 121,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %1,3 artarak 61,1 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %1,0 azalarak 60,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesindedir."