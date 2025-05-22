Merkez Bankası rezervlerinde aralıksız yükseliş!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası rezervlerinde aralıksız yükseliş!

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri geçen hafta 145.7 milyar dolara yükseldi. Bu yükselişle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın rezervlerinin aralıksız üç haftadır artış gösterdiği kaydedildi. Net rezerveler ise üst üste ikinci haftasında da yükseliş kaydetti, nisan başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Resmi rezerv varlıkları 16 Mayıs haftasında geçen haftaya kıyasla %0,9 oranında artış yaşayarak, 145.7 milyar dolar oldu.

TCMB‘den yapılan açıklamaya göre bu hafta döviz varlıkları bir önceki haftaya kıyasla %7,8 artarak 57.8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları %3,4 azalarak 80.3 milyar dolar IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,2 azalarak 7.6 milyar oldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;


"Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,1 artarak 121,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %1,3 artarak 61,1 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %1,0 azalarak 60,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesindedir."

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