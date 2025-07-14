Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Merkez Bankası’nın haftalık rezerv rakamları açıklandı. Buna göre döviz rezervi üst üste iki hafta artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Temmuz ile biten haftada yaklaşık 1,5 milyar dolarlık artış göstererek 165,9 milyar dolara ulaştı. Böylece rezervlerde üst üste ikinci haftada da yükseliş kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinde artış eğilimi sürüyor. 11 Temmuz ile sona eren haftada rezervlerin yaklaşık 1,5 milyar dolar daha yükseldiği hesaplandı. Böylece rezervlerde artış üst üste ikinci haftaya taşındı.

TCMB verilerine dayandırılan hesaplamaya göre, 4 Temmuz haftasında 164,4 milyar dolar düzeyinde olan toplam rezervler, 11 Temmuz haftasında yaklaşık 165,9 milyar dolara ulaştı.

TCMB rezervleri, en son 14 Şubat 2025 haftasında 173,2 milyar dolarla tarihi zirvesine çıkmıştı.

Merkez Bankası'nın güncel rezerv verilerinin ise perşembe günü saat 14.30'da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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