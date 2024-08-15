Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin toplam rezervleri 153 milyon dolar düşüşle 150 milyar 233 milyon doolara geriledi.

TCMB'nin rezervleri düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş...TCMB'nin toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalış gösterdi. Böylece toplam rezervleri 150 milyar 233 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istasitkiklerini duyurdu. TCMB'ye göre, 9 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 161 milyon dolar azalışla 92 milyar 330 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 2 Ağustosta 92 milyar 491 milyon dolar seviyesindeydi.

Döviz rezervlerinden düşüş yaşanırken, altın rezervlerinde ise asda olsa ükseliş kaydedildi. 9 Ağustos haftasında altın rezervleri ise 8 milyon dolar artışla 57 milyar 895 milyon dolardan, 57 milyar 903 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 386 milyon dolardan, 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

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