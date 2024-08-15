Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

TCMB'nin rezervleri düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş...TCMB'nin toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalış gösterdi. Böylece toplam rezervleri 150 milyar 233 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istasitkiklerini duyurdu. TCMB'ye göre, 9 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 161 milyon dolar azalışla 92 milyar 330 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 2 Ağustosta 92 milyar 491 milyon dolar seviyesindeydi.

Döviz rezervlerinden düşüş yaşanırken, altın rezervlerinde ise asda olsa ükseliş kaydedildi. 9 Ağustos haftasında altın rezervleri ise 8 milyon dolar artışla 57 milyar 895 milyon dolardan, 57 milyar 903 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 386 milyon dolardan, 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.