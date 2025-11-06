Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 31 Ekim itibarıyla Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 1,9 dolar azaldı.

TCMB'nin toplam rezervleri geçen hafta 183,6 milyar dolara geriledi. Banka önceki hafta 185,5 milyar dolar toplam rezerv açıklamıştı.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 456 milyon dolar azalışla 80,4 milyar dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Ekim'de 80,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde bankanın altın rezervleri de 1 milyar 452 milyon dolar düşüşle 103,2 milyar dolara indi

Öte yandan, net döviz rezervleri 67,8 milyar dolardan 69,3 milyar dolara yükseldi.

Merkez'in swap hariç net rezervleri ise geçen hafta 52,1 milyar dolardan 52,7 milyar dolara yükseldi.