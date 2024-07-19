Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Düzenleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Merkez Bankası rezervlerinde rekor artış...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 12 Temmuz haftasında rezervlerinde 5 milyar 348 milyon dolar artış gösterdiği açıklandı. Böylece rezervler 153 milyar 796 milyon dolara yükseldi.

Buna göre, 12 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 614 milyon dolar artışla 94 milyar 345 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Temmuz'da 89 milyar 731 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 734 milyon dolar artışla 58 milyar 717 milyon dolardan, 59 milyar 451 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolardan, 153 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası haftalık rezerv değişiklikleri:

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