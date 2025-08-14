Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor! 174.4 milyar dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ağustos 2025 haftasına ait para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 698 milyon dolar artış göstererek 84 milyar 909 milyon dolardan 87 milyar 607 milyon dolara yükseldi.

ALTIN REZERVLERİNDE DE YÜKSELİŞ

Aynı dönemde, TCMB’nin altın rezervleri de önemli bir artış kaydetti. 1 Ağustos’ta 84 milyar 79 milyon dolar olan altın rezervleri, 8 Ağustos haftasında 2 milyar 679 milyon dolar artarak 86 milyar 758 milyon dolara ulaştı. Bu artış, TCMB’nin altın varlıklarını güçlendirme politikasına devam ettiğini gösteriyor.

TOPLAM REZERVLER 174,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Döviz ve altın rezervlerindeki bu yükseliş, TCMB’nin toplam rezervlerini rekor seviyelere taşıdı. 8 Ağustos haftasında toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara çıktı. Bu artış, Türkiye’nin dış finansman kapasitesini güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

PİYASA VE POLİTİK BAĞLAM

TCMB’nin rezerv artışı, sıkı para politikalarının ve dış ticaret dinamiklerinin etkisiyle değerlendiriliyor. X platformunda paylaşılan bazı yorumlar, rezerv artışlarının TCMB’nin faiz politikalarını desteklediğini ve Eylül 2025’te olası bir faiz indirimi için zemin hazırlayabileceğini öne sürüyor. Ancak, dış ticaret açığındaki artışın rezerv yönetimi üzerinde baskı oluşturabileceği de belirtiliyor. TCMB’nin rezerv politikası, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Bu güçlü rezerv artışı, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını artırma çabalarının bir yansıması olarak görülüyor. Önümüzdeki haftalarda TCMB’nin rezerv yönetimi ve para politikası kararları, piyasalarda belirleyici olmaya devam edecek.

