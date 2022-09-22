Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Merkez bankası faiz kararını duyurdu.
Merkez Bankası, son dakika kararında politika faizinde 100 baz puan faiz indirimine gitti. Faiz yüzde 12'ye düştü.
Kararın ardından dolar 18. 38 seviyelerinde ilerliyor.
Ağustos ayında düzenlenen toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,00 seviyesine çekmişti.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyor.
Merkez Bankası kararı öncesi dolar ise fırlayarak 18 lira 36 kuruşu geçti.
Ayrıntılar geliyor….
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